Названы неблагополучные по ОРВИ и пневмонии свердловские муниципалитеты

В Екатеринбурге, на данный момент, на карантин закрыты 5 классов из-за ОРВИ и 202 класса из-за случаев коронавируса. Фото: Алексей Кунилов

ОРВИ за минувшую неделю в Свердловской области подхватили 44 657 человек, внембольничную пневмонию - 2 887 уральцев. Число заболевших выросло по сравнению с предыдущей семидневкой. Роспотребнадзор назвал неблагополучные по пневмонии и простудам муниципалитеты.

К первой группе - неблагополучных по ОРВИ - относятся ГО ЗАТО Свободный и Туринский ГО. Там показатели заболевамости выше среднеобластных в 1,5 раза и более. При этом на Екатеринбург приходится более половины простудившихся - 22 981 человек. По области заболевших стало больще на 1,5% (эпидпорог превышен на 80,2%), по Екатеринбургу - на 1,1% по отношению к предыдущей неделе (эпидпорог превышен на 50%).

Добавим, что в столице Урала, на данный момент, на карантин закрыты 5 классов из-за ОРВИ и 202 класса из-за случаев коронавируса.

Предварительный диагноз "внебольничная пневмония" поставлен 2 887 свердловчанам. Это выше уровня предыдущей недели на 11,51%. Среди неблагополучных по пневмонии муниципалитетов числятся: Байкаловский МР, ГО Нижняя Салда, Волчанский ГО, ГО Первоуральск, ГО Краснотурьинск, Нижнесергинский МР, Алапаевский район, Верхнесалдинский ГО, ГО Дегтярск. В Екатеринбурге был зафиксирован 1 171 больной, что превышает показатели недели с 27 сентября по 3 октября.