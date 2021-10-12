Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
12 октября 2021, 09:00

Нижний Тагил и Реж - в тройке лидеров по приросту заболевших COVID-19

Девушка показывает на надпись "Осторожно, коронавирус!"

В Свердловской области рекорды по числу заболевших устанавливаются четыре дня подряд. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже почти 145 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области рекордные 565 человек заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Реже. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург - 60 014 (+132),

2. Нижний Тагил - 10 706 (+105),

3. Реж - 3 230 (+65),

4. Первоуральск - 7 034 (+45),

5. Каменск-Уральский и Каменский район - 4 797 (+30),

6. Камышлов и Камышловский район - 2 680 (+23),

7. Красноуфимск и Красноуфимский район - 3198 (+10).

В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 10 заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 15 октября можно ознакомиться здесь.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.10.2021, 09:00 / Общество
Нижний Тагил и Реж - в тройке лидеров по приросту заболевших COVID-19
12.10.2021, 08:02 / Политика
Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор
12.10.2021, 07:28 / Общество
На юге Екатеринбурга локализовали тление торфа
12.10.2021, 01:56 / Спорт
Сборная России по футболу в сложнейшем матче обыграла Словению
11.10.2021, 20:36 / Экономика
Владимир Путин заявил, что урожай 2021 года позволил почти полностью обеспечить потребности страны