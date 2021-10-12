Нижний Тагил и Реж - в тройке лидеров по приросту заболевших COVID-19

В Свердловской области рекорды по числу заболевших устанавливаются четыре дня подряд. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже почти 145 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области рекордные 565 человек заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Реже. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург - 60 014 (+132),

2. Нижний Тагил - 10 706 (+105),

3. Реж - 3 230 (+65),

4. Первоуральск - 7 034 (+45),

5. Каменск-Уральский и Каменский район - 4 797 (+30),

6. Камышлов и Камышловский район - 2 680 (+23),

7. Красноуфимск и Красноуфимский район - 3198 (+10).

В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 10 заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 15 октября можно ознакомиться здесь.