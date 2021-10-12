В Свердловской области за сутки выявили 564 случая коронавируса

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 133,5 тысячи свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 564 случаая коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 12 октября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан составляет 145 450.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 133,5 тысячи свердловчан, в том числе 468 - за последние сутки. На лечении, по данным свердловского оперштаба, находятся около 5 тысяч ковид-пациентов. Состояние 965 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+140), Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкалово, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верх-Нейвинска, Верхней Пышмы, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского городского округа, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Верхней Синячихи, Махнево, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Слободо-Туринского муниципального района, Тавдинского, Туринского, Шалинского ГО.

Скончались более 6,8 тысячи свердловчан с подтверждённым диагнозом. За последние сутки зафиксирована смерть 44 ковид-пациентов.

Рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 в Свердловской области был обновлён накануне, когда стало известно о 565 заболевших.

Читайте также:

Нижний Тагил и Реж - в тройке лидеров по приросту заболевших COVID-19.

Евгений Куйвашев прокомментировал введение зон "covid-free" для привитых свердловчан.