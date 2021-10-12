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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 октября 2021, 13:36

Россия обновила рекорд по числу скончавшихся с COVID-19 за сутки

Люди в масках заходят в торговый центр

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 497 780 человек. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 28 190 случаев заражения коронавирусом и 973 летальных исхода (рекордный суточный показатель с начала пандемии). Общее число инфицированных россиян составляет 7 832 964.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали более 4 000 ковид-пациентов (4 699). Свердловская область с 564 случаями коронавируса занимает восьмую строчку.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 6,9 миллиона россиян. Скончались 218,3 тысячи жителей страны, за 24 часа закфиксирована смерть 973 человек с коронавирусом, в том числе 44 свердловчан.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 197,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 362 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 497 780 человек.

Накануне стало известно о 29 409 новых случаях COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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