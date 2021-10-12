Евгений Куйвашев назвал даты введения в Свердловской области QR-кодов

С 25 октября QR-коды введут для чиновников, а с 8 ноября - для посетителей культурных учреждений. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал введение в регионе системы с допуском по QR-кодам. С 25 октября QR-коды введут для чиновников, а с 8 ноября - для посетителей культурных учреждений.

Как пишет глава региона на своей странице в Instagram, с 25 октября вход по QR-кодам будет действовать для сотрудников резиденции губернатора и правительства региона. Он напоминает, что для получения кода сотрудники должны быть либо привиты от коронавируса, либо иметь документ о перенесённой болезни.

"Срок действия - полгода. В противном случае сотрудник будет отстранён. Это же правило распространяется на муниципальные администрации (при этом специальные помещения для приёма граждан должны быть всё же предусмотрены везде). Также из-за высоких рисков в перечень войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты", - говорится в посте губернатора.

На концертных площадках, в театрах, филармониях, кинотеатрах, ДК, санаториях, салонах красоты и базах отдыха система с допуском по QR-коду начнёт действовать с 8 ноября. Глава Среднего Урала заявил, что соответствующий указ уже подписан. Сейчас также рассматриваются объекты других сфер деятельности, где будет вводиться аналогичная система.

"Знаю, что и предприятия уже давно подключились к кампании. Многие сейчас поощряют сотрудников с прививкой. Добавляют дни к отпуску, выплачивают премии, разыгрывают подарки. Очень благодарен бизнесу за такой подход", - подытожил Евгений Куйвашев.

Нововведения коснутся людей старше 18 лет.

Ранее Евгений Куйвашев рассказывал, зачем нужны зоны "covid-free" и кого таким образом хотят защитить. Он напомнил, что у детей QR-кодов не будет, так как они пока не прививаются.