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13 октября 2021, 08:59

В Екатеринбурге 60 тысяч заболевших коронавирусом

Люди сидят на скамейке в парке

В Свердловской области болеют или переболели ковидом 3,4% населения. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных COVID-19 перевалило за 60 тысяч, в Первоуральске - за 7 тысяч, а в Нижнем Тагиле - приближается к 11 тысячам.

Всего в регионе уже более 145 тысяч переболевших или болеющих. Это 3,4% от всего населения. На три упомянутых города-лидера приходится 53,6% заразившихся в Свердловской области.

Накануне стало известно о 564 новых случаях коронавируса и 468 выздоровевших.

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Областная газета Свердловской области

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