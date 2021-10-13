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13 октября 2021, 11:26

Официально: Евгений Куйвашев подписал указ о введении QR-кодов на Среднем Урале

Евгений Куйвашев

Указ губернатора вступает в силу с 14 октября. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении в регионе системы допуска по QR-кодам. Также документ ограничивает число посетителей на спортивных объектах и культурных площадках.

Согласно указу 598-УГ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области, QR-коды могут получить либо привитые от коронавируса (в течение последних шести месяцев), либо переболевшие ковидом граждане. Срок действия кодов - шесть месяцев.

С 25 октября 2021 года QR-коды будет необходимо предъявлять при посещении:

  • зданий и сооружений госорганов Свердловской области;
  • органов местного самоуправления муниципальных образований региона;
  • госучреждений и муниципальных учреждений Среднего Урала, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (включая сотрудников);
  • библиотек;
  • музеев;
  • выставочных центров;
  • объектов физкультуры и спорта (кроме профессиональных спортивных клубов и объектов спорта образовательных организаций).

С 8 ноября QR-коды будут требовать с посетителей театров, концертных организаций, филармоний, кинотеатров и других организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, дворцов и домов культуры, салонов красоты, домов и баз отдыха, а также санаториев. Во всех случаях допуск по QR-кодам распространяется на лиц старше 18 лет.

Кроме того, вводится ограничение на количество посетителей спортивных и культурных мероприятий - их число не может превышать 75% от общей вместимости площадки. Указ губернатора вступает в силу с 14 октября.

Фото: официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области

Напомним, ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса Евгений Куйвашев анонсировал 12 октября на своей странице в Instagram.

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Областная газета Свердловской области

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