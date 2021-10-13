За день в Свердловской области выявили 552 случая COVID-19

За прошедшие 24 часа из больниц региона по выздоровлению выписались 442 человека. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за последние сутки выявили 552 заражённых коронавирусной инфекцией. В общей сложности в Свердловской области подтверждено уже 146 002 случая заболевания ковидом.

За прошедшие 24 часа из больниц региона по выздоровлению выписались 442 человека. Общее число свердловчан, сумевших побороть COVID-19, достигло 134 048. Сейчас на лечении в медучреждениях остаются 5 098 пациентов.

При этом коронавирусная инфекция унесла жизни ещё 39 жителей Свердловской области. За всё время пандемии от ковида на Среднем Урале скончались 6 856 человек.

Напомним, что сутками ранее в регионе зафиксировали 564 случая заболевания коронавирусом. Рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 в Свердловской области был обновлён 11 октября, когда стало известно о 565 заболевших. Максимум по суточной смертности от ковида в регионе составляет 46 летальных исходов.

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