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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 октября 2021, 14:09

В России установлен новый антирекорд по суточной смертности от ковида - 984 летальных исхода

Аппарат ИВЛ

Суммарно в России зафиксировано уже 219 329 летальных исходов от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие 24 часа в России от коронавирусной инфекции скончались 984 пациента. В стране второй день подряд обновляется суточный антирекорд по смертности от COVID-19.

Отметим, что суммарно в России зафиксировано уже 219 329 летальных исходов от коронавируса.

По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за сутки на территории страны подтвердили 28 717 случаев заболевания. В Москве за день зафиксировали 4 410 новых пациентов с коронавирусом, в Санкт- Петербурге - 2 470, а в Свердловской области - 552.

Всего в России выявлен 7 861 681 инфицированный.

Больницы по выздоровлению покинул 21 801 россиянин. Общее число выздоровевших пациентов в стране увеличилось до 6 916 086 человек.

Напомним, вчера, 12 октября, в России было зарегистрировано 28 190 случаев заболевания коронавирусом. Последний антирекорд по суточной смертности от ковида также был зафиксирован вчера - 973 смерти.

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Областная газета Свердловской области

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