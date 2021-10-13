Кодируются не все: что известно о системе QR-кодов в Свердловской области

Воспользоваться можно только тем QR-кодом, который присвоили после прививки вакциной, прошедшей госрегистрацию в России, или после официально перенесённого ковида. Иллюстрация: Максим Смагин

То, чем пугали свердловчан ещё с июля этого года, сбылось: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл систему QR-кодов для посещения общественных мест. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона №100-УГ от 18.03.2020, который давно известен многим как «коронавирусный» документ. Фактически это решение укрепляет вступившее в силу с 5 октября постановление главного санитарного врача Свердловской области об обязательной вакцинации против COVID-19 работников отдельных отраслей: если не привился или факт болезни коронавирусом в течение полугода не был официально зафиксирован, то почти никуда не попадёшь.

Первые – чиновники

«Чтобы изменить ситуацию вокруг к лучшему, нужно начать с себя. Именно поэтому с 25 октября QR-коды заработают в первую очередь для чиновников. С этой даты все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесённой болезни. Срок действия – полгода (ранее на «Госуслугах» выдавали QR-код на год. – Прим. ред.). В противном случае сотрудник будет отстранён. Это же правило распространяется на муниципальные администрации», – написал Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме.

В самом же указе этот момент излагается более обширно: с 25 октября QR-код и документ, удостоверяющий личность, необходимы «при посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них) государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (в том числе работниками этих учреждений)».

Воспользоваться можно только тем QR-кодом, который присвоили после прививки вакциной, прошедшей госрегистрацию в России, или после официально перенесённого ковида – код можно получить в личном кабинете на портале «Госуслуги». Если же кто-то не имеет доступа к «Госуслугам» и не может получить такой код, то может предоставить справку. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, справки будут установленного образца с оригиналом печати лечебного учреждения. При этом по решению губернатора в каждом государственном и муниципальном учреждении должны быть специальные помещения, где возможен приём граждан, не имеющих прививки.

Важно Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поощрения регионов, свободных от ковида. Субъекты страны, успешно борющиеся с коронавирусом, смогут получить гранты на развитие системы здравоохранения на конкурсной основе. Удивительно, но в этот же день о введении системы QR-кодов объявили не только в Свердловской области, но и в других регионах, например, в Смоленской и Калининградской областях, в Республике Коми. Всего QR-коды введены уже более чем в 15 субъектах страны.

На работу вход заказан?

Получается, что привитыми или официально переболевшими коронавирусом должны быть все сотрудники государственных и муниципальных учреждений. А как быть тем, кто работает в этих же помещениях госорганов, но не относится к государственным служащим? Например, редакция «Областной газеты» находится в здании, где базируются разные региональные министерства и другие ведомства, сотрудники которых являются госслужащими, но наша редакция к ним не относится.

– Вход в помещения государственной службы теперь будет осуществляться только по QR-кодам. И дальше стоит вопрос в том, что собственник здания должен разграничить вход и сделать возможность доступа без QR-кода для тех, кто не относится к гослужащим и кто не направляется в это ведомство, потому что на них не распространяются требования данного указа, – считает юрист, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников.

Вопрос только, будут ли собственники здания озадачиваться такими сложностями или заставят всех заходить под одну гребёнку. Пока же мало ясности даже в том, как именно будут контролировать проход по QR-кодам, – желающие миновать такую проверку явно найдутся. Как сообщил Павел Креков во время очередного брифинга, будут установлены пункты контроля: это может быть считыватель QR-кодов, просто администратор или впечатывание QR-кода в пропуск, если в здании действует электронная пропускная система.

Но что будет с теми, кому доступ на работу действительно окажется закрыт? По словам Павла Крекова, если у чиновника есть основания для медотвода, то его переведут на удалёнку – заработная плата в этом случае должна быть сохранена. Иван Кадочников смотрит на это более реально: на дистант переведут минимум, а остальных, кто не пожелал привиться, отправят в отпуск без сохранения заработной платы – оснований для увольнения здесь нет.

Это только начало

Помимо госслужащих, на таких же условиях с 25 октября будет осуществляться доступ в музеи, библиотеки, выставочные центры, объекты физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций) на территории Свердловской области. А с 8 ноября QR-код привитого или переболевшего коронавирусом потребуется при посещении театров, концертных организаций, филармоний, кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, дворцов и домов культуры, салонов красоты, баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев).

Позднее Павел Креков пояснил, что под объектами физкультуры и спорта понимаются спортивные и тренажёрные залы, бассейны – фитнес-центры в этот перечень не включили.

– Очень рады, что деятельность фитнес-клубов не попала под QR-ограничения, – комментирует «Облгазете» председатель уральского отделения Ассоциации операторов фитнес-индустрии, владелец сети фитнес-центров Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба. – В противном случае, глядя на другие регионы, где ввели QR-коды в фитнесе, падение продаж и посещаемость упали бы процентов на 70.

Однако те учреждения культуры и отдыха, которые уже попали в перечень зон, свободных от ковида, явно не так радуются: что будет с их доходами и кадрами, даже представить страшно, вспоминая долгий период локдауна и опыт Москвы с QR-кодами этим летом.

Самое поразительное то, что власти не хотят разрешать доступ в свободные от коронавируса зоны просто тем, у кого есть антитела. Более того, даже QR-код по результатам ПЦР-теста теперь нельзя, хотя это более гарантировано, что человек сейчас не заразен. Привитые также могут переносить инфекцию и болеть, так какая же это свободная от коронавируса зона? Какие-то двойные стандарты: те, кто официально переболели, могут не прививаться полгода и относятся к числу «кроликов, допущенных к столу», а те, кто переболели, но не попали в общую статистику, теперь вынуждены прививаться вопреки рекомендациям врачей или засесть дома, так как доступ для них теперь много где закрыт.

Отметим, что дети по-прежнему могут перемещаться свободно везде, так как их не вакцинируют. Но вот взрослым без QR-кодов может стать ещё тяжелее. Павел Креков чётко заявил о том, что это только начало: число свободных от ковида зон в нашей области будет только расти. Хотя самым действенным было бы просто запретить дышать тем, у кого нет прививки: коронавирус же распространяется в первую очередь воздушно-капельным путём 🙂.

Заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики в Екатеринбурге, экс-главный эпидемиолог уральской столицы Александр Харитоновуверен, что введение QR-кодов поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию в области и увеличить число вакцинированных. Количество привитых в регионе людей, конечно, вырастет, но вот снижение заболеваемости – вопрос спорный: в толпах людей, ломанувшихся на вакцинацию сейчас, никак не избежать заражения. Тем более на фоне того, что у нас почти перестали контролировать масочный режим, а общественный транспорт забит настолько, что становится едва ли не главным местом распространения вируса. К слову, интересно: если в свердловских торговых центрах введут QR-коды к Новому году, как грозились некоторое время назад, то как туда будут попадать те, кто хочет поставить вакцину в прививочном пункте?

Кстати Те, кто столкнутся со сложностями при получении QR-кода вакцинированного, смогут обратиться на горячую линию, которую уже анонсировали свердловские власти. Номер телефона станет известен позднее.