В Свердловской области 146 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Больше всего заразившихся с начала пандемии выявлено в Екатеринбурге (60 258), Нижнем Тагил (10 909) и Первоуральске (7 084). Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 достигло 146 тысяч. Болеют или переболели 3,4% населения.

Больше всего заразившихся с начала пандемии выявлено в Екатеринбурге (60 258), Нижнем Тагил (10 909) и Первоуральске (7 084). В десятку городов-лидеров по числу ковид-пациентов также входят:

Каменск-Уральский и Каменский район (4 820),

Ревда (4 717),

Берёзовский (3 421),

Реж (3 307),

Красноуфимск и Красноуфимский район (3 228),

Камышлов и Камышловский район (2 762),

Верхняя Пышма (2 414).

Накануне стало известно о 552 новых случаях коронавируса и 442 выздоровевших свердловчанах.

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