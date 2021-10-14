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14 октября 2021, 09:00

В Свердловской области 146 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Женщины в масках гуляют в парке

Больше всего заразившихся с начала пандемии выявлено в Екатеринбурге (60 258), Нижнем Тагил (10 909) и Первоуральске (7 084). Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 достигло 146 тысяч. Болеют или переболели 3,4% населения.

Больше всего заразившихся с начала пандемии выявлено в Екатеринбурге (60 258), Нижнем Тагил (10 909) и Первоуральске (7 084). В десятку городов-лидеров по числу ковид-пациентов также входят:

  • Каменск-Уральский и Каменский район (4 820),
  • Ревда (4 717),
  • Берёзовский (3 421),
  • Реж (3 307),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (3 228),
  • Камышлов и Камышловский район (2 762),
  • Верхняя Пышма (2 414).

Накануне стало известно о 552 новых случаях коронавируса и 442 выздоровевших свердловчанах.

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Областная газета Свердловской области

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