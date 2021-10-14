В Свердловской области 146 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 достигло 146 тысяч. Болеют или переболели 3,4% населения.
Больше всего заразившихся с начала пандемии выявлено в Екатеринбурге (60 258), Нижнем Тагил (10 909) и Первоуральске (7 084). В десятку городов-лидеров по числу ковид-пациентов также входят:
- Каменск-Уральский и Каменский район (4 820),
- Ревда (4 717),
- Берёзовский (3 421),
- Реж (3 307),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (3 228),
- Камышлов и Камышловский район (2 762),
- Верхняя Пышма (2 414).
Накануне стало известно о 552 новых случаях коронавируса и 442 выздоровевших свердловчанах.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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