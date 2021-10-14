Иннокентий Шеремет провёл в больнице две недели и два дня. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге Иннокентий Шеремет выписался из больницы после коронавируса. Некоторое время он будет на больничном дома.

В больнице он пробыл две недели и два дня. Об этом Иннокентий Шеремет рассказал в видео, опубликованном в Facebook. Телеведущий сообщил, что ему пришёл отрицательный результат теста, но восстановление он продолжит дома.

"Формально я уже не ковидный. У меня отрицательный мазок, хотя на больничном ещё буду находиться некоторое время. То есть формально я больной, но реально не заразный", - пояснил Иннокентий Шеремет.

По его словам, силы ещё не донца вернулись к нему. Он по-прежнему ходит на полусогнутых ногах, пошатываясь. Но интерес к жизни у телеведущего появляется. Также он поблагодарил врачей, санитаров и медсестёр за работу.

Напомним, Иннокентия Шеремета госпитализировали с поражением 35% лёгких в конце сентября. За неделю его состояние ухудшилось, поражение возросло до 75%.