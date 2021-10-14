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14 октября 2021, 13:55

В Свердловской области за сутки выявили 562 случая коронавируса

Люди в масках идут по городу

Рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 в Свердловской области был обновлён 11 октября, когда стало известно о 565 заболевших. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 562 случаая коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 14 октября. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан составляет 146,5 тысячи.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 134 тысяч свердловчан, в том числе 431 - за последние сутки. На лечении, по данным свердловского оперштаба, находятся более 5 тысяч ковид-пациентов. Состояние 923 госпитализированных оценивается как тяжёлое. 520 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 438 – на аппаратах ИВЛ

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+153), Алапаевска, Артёмовского, Артинского, Асбестовского ГО, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Пышмы, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Туры, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского городского округа, Староуткинска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ивделя, Каменска-Уральского, Каменского городского округа, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Верхней Салды, Среднеуральска, Верхней Синячихи, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Пышмы, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского муниципального района, Тавдинского, Туринского ГО.

Скончались 6,9 тысячи свердловчан с подтверждённым диагнозом. За посмледние 24 часа стало известно о 41 летальном исходе среди ковид-пациентов.

Накануне стало известно о 552 новых случаях коронавируса и 442 выздоровевших. Рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 в Свердловской области был обновлён 11 октября, когда стало известно о 565 заболевших. Максимум по суточной смертности от ковида в регионе составляет 46 летальных исходов.

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