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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 октября 2021, 14:02

В России впервые выявили более 30 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

Девушка в маске на работе

По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, на лечении находятся более 1,1 млн пациентов с ковидом. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом. Это рекордное число с начала пандемии. Обновлён также антирекорд по суточной смертности - зафиксировано 986 летальных исходов.

Напомним, что максимум по смертности обновляется в стране третьи сутки подряд. Накануне стало известно о 28 717 заболевших и 984 скончавшихся. Общее число инфицированных с начала пандемии россиян составляет 7 892 980.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали около 7 000 ковид-пациентов (6 712). Свердловская область с 562 случаями коронавируса занимает девятую строчку.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 6,9 миллиона россиян. Скончались 220,3 тысячи жителей страны.

По данным министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, на лечении находятся более 1,1 млн пациентов с ковидом.

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Областная газета Свердловской области

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