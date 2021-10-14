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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 октября 2021, 15:03

Глава Минздрава РФ призвал ушедших на пенсию медиков вакцинироваться и вернуться на работу

Михаил Мурашко

Министр считает, что рост заболеваемости COVID-19 продолжится, если не будут приняты меры по ограничению социальных контактов. Фото: пресс-служба Кремля.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал медработников, ушедших на пенсию в начале пандемии коронавируса, привиться и вернуться на работу. Также он рассказал, сколько пожилых людей прошли вакцинацию.

Михаил Мурашко отметил, что в некоторых регионах России вышедшие на пенсию медики возвращаются к работе.

"Часть медицинских работников старших возрастов в период начала ковида, так как были объявлены мероприятия по изоляции, <...> ушли на пенсию. Сегодня уже есть вакцина, мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться. И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье", - передаёт слова главы Минздрава ТАСС.

Он подчеркнул, что вакцина от ковида необходима всем гражданам старше 60 лет, так как они находятся в группе риска. На сегодняшний день в России от коронавируса привились 42% человек, которым за 65.

Также министр считает, что рост заболеваемости COVID-19 продолжится, если не будут приняты меры по ограничению социальных контактов.

"Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, [мер по] вакцинации, мы рискуем продолжить рост", - заявил Михаил Мурашко.

Напомним, 13 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении в регионе системы допуска по QR-кодам. Также документ ограничивает число посетителей на спортивных объектах и культурных площадках.

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