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14 октября 2021, 16:37

В Свердловской области расширили перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Медсестра ставит прививку мужчине

Обязательную вакцинацию распространяют на большее количество сфер. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области расширили перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Работники этих сфер должны привиться первым компонентом до 15 ноября.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о расширении списка категорий граждан, которые должны привиться от коронавируса в обязательном порядке. Согласно документу, опубликованному на сайте регионального Роспотребнадзора, перечень пополнился:

  • работниками здравоохранения,
  • сотрудниками социальной защиты и социального обслуживания,
  • работниками многофункциональных центров,
  • людьми, работающими на объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта),
  • сотрудниками общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек.

Первый компонент прививки они должны поставить не позднее 15 октября, второй - до 15 декабря 2021 года. В роспотребнадзоре напомнили, что работодатели указанных сфер деятельности вправе отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки – со 16 ноября 2021 года, не имеющих законченного курса вакцинации – с 16 декабря 2021 года 

Напомним, 1 октября главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал первое постановление о проведении обязательной вакцинации среди свердловчан старше 18 лет, оказывающие услуги населению.

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