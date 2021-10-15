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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 октября 2021, 09:20

Владимир Путин присвоил почётные звания пяти профессорам Уральского медуниверситета

Владимир Путин

Владимир Путин наградил пять сотрудников Уральского медуниверситета. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Почётные звания присвоены пяти профессорам Уральского медицинского университета, а также сотруднику Министерства соцполитики Свердловской области и директору АО "Волчанское".

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный врач РФ" присвоено:

  • Евгению Бельтюкову - профессору кафедры факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии Уральского медуниверситета,
  • Маргарите Надеждиной - профессору кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики Уральского медуниверситета.

Заслуженными работниками здравоохранения РФ стали:

  • Лев Гринберг - завкафедрой патологической анатомии и судебной медицины Уральского медуниверситета,
  • Ольга Смоленская - завкафедрой внутренних болезней Уральского медуниверситета,
  • Софья Царькова - завкафедрой поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП Уральского медуниверситета.

Напомним, что 2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника.

Добавим, что, согласно указу Президента России, звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" получил директор АО "Волчанское" Фирдавис Абашев.

Кроме того, за заслуги в области соцзащиты населения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения РФ" присвоено Наталье Чеботаевой - начальнику отдела обеспечения соцгарантий министерства социальной политики Свердловской области.

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Сюжет

Год медицинского работника в Свердловской области
Рассказываем об уральских медиках и здравоохранении.

Областная газета Свердловской области

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