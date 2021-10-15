Владимир Путин присвоил почётные звания пяти профессорам Уральского медуниверситета

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Почётные звания присвоены пяти профессорам Уральского медицинского университета, а также сотруднику Министерства соцполитики Свердловской области и директору АО "Волчанское".
Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный врач РФ" присвоено:
- Евгению Бельтюкову - профессору кафедры факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии Уральского медуниверситета,
- Маргарите Надеждиной - профессору кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики Уральского медуниверситета.
Заслуженными работниками здравоохранения РФ стали:
- Лев Гринберг - завкафедрой патологической анатомии и судебной медицины Уральского медуниверситета,
- Ольга Смоленская - завкафедрой внутренних болезней Уральского медуниверситета,
- Софья Царькова - завкафедрой поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП Уральского медуниверситета.
Напомним, что 2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника.
Добавим, что, согласно указу Президента России, звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" получил директор АО "Волчанское" Фирдавис Абашев.
Кроме того, за заслуги в области соцзащиты населения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения РФ" присвоено Наталье Чеботаевой - начальнику отдела обеспечения соцгарантий министерства социальной политики Свердловской области.
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