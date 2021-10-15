Владимир Путин присвоил почётные звания пяти профессорам Уральского медуниверситета

Владимир Путин наградил пять сотрудников Уральского медуниверситета. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Почётные звания присвоены пяти профессорам Уральского медицинского университета, а также сотруднику Министерства соцполитики Свердловской области и директору АО "Волчанское".

Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный врач РФ" присвоено:

Евгению Бельтюкову - профессору кафедры факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии Уральского медуниверситета,

- профессору кафедры факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии Уральского медуниверситета, Маргарите Надеждиной - профессору кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики Уральского медуниверситета.

Заслуженными работниками здравоохранения РФ стали:

Лев Гринберг - завкафедрой патологической анатомии и судебной медицины Уральского медуниверситета,

- завкафедрой патологической анатомии и судебной медицины Уральского медуниверситета, Ольга Смоленская - завкафедрой внутренних болезней Уральского медуниверситета,

- завкафедрой внутренних болезней Уральского медуниверситета, Софья Царькова - завкафедрой поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП Уральского медуниверситета.

Напомним, что 2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника.

Добавим, что, согласно указу Президента России, звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" получил директор АО "Волчанское" Фирдавис Абашев.

Кроме того, за заслуги в области соцзащиты населения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения РФ" присвоено Наталье Чеботаевой - начальнику отдела обеспечения соцгарантий министерства социальной политики Свердловской области.

Читайте также:

Александр Масляков стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".