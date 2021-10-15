В Свердловской области за сутки выявили 575 случаев COVID-19 - это новый максимум

В общей сложности на территории региона зафиксировано 147 139 инфицированных ковидом. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие 24 часа на Среднем Урале выявлено 575 случаев заболевания коронавирусом, что является новым антирекордом по суточной заболеваемости в регионе. В общей сложности на территории региона зафиксировано 147 139 инфицированных ковидом.

Медучреждения Среднего Урала за день покинули 428 человек, переболевших коронавирусом. Всего из больниц выписано 134 907 таких пациентов. Сейчас на лечении остаются 5 297 свердловчан.

При этом количество летальных исходов увеличилось на 38. За всё время пандемии в Свердловской области опасная инфекция унесла жизни 6 935 человек.

Напомним, сутками ранее сообщалось о 562 случаях заражения COVID-19. Рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 в Свердловской области был обновлён 11 октября, когда стало известно о 565 заболевших. Максимум по суточной смертности от ковида в регионе составляет 46 летальных исходов.