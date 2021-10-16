Екатеринбург, Ревда и Берёзовский в тройке лидеров по приросту числа заболевших COVID-19

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 147 тысяч заболевших.
За предыдущие сутки в Свердловской области рекордные 575 человек заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Ревде и Берёзовский. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:
1. Екатеринбург - 60 545 (+134),
2. Ревда - 4 824 (+74),
3. Берёзовский - 3 501 (+51),
4. Первоуральск - 7 207 (+45),
5. Каменск-Уральский и Каменский район - 4 883 (+42),
6. Нижний Тагил - 10 993 (+30),
7. Богданович - 2 012 (+28),
В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 20 заболевших за сутки.
Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 22 октября можно ознакомиться здесь.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале