Екатеринбург, Ревда и Берёзовский в тройке лидеров по приросту числа заболевших COVID-19

Сдать тест на коронавирус можно сдать дистанционно. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области. В регионе уже более 147 тысяч заболевших.

За предыдущие сутки в Свердловской области рекордные 575 человек заболели COVID-19. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге, Ревде и Берёзовский. Статистика по городам-лидерам выглядит следующим образом:

1. Екатеринбург - 60 545 (+134),

2. Ревда - 4 824 (+74),

3. Берёзовский - 3 501 (+51),

4. Первоуральск - 7 207 (+45),

5. Каменск-Уральский и Каменский район - 4 883 (+42),

6. Нижний Тагил - 10 993 (+30),

7. Богданович - 2 012 (+28),

В остальных муниципалитетах было выявлено меньше 20 заболевших за сутки.

Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. С графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 22 октября можно ознакомиться здесь.