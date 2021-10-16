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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 октября 2021, 11:16

В Свердловской области проверяют больницу, где умер пациент из-за неоказанной медпомощи

Пустой коридор больницы

В коридорах больницы не было ни одного медика. Фото: Галина Соловьёва

В больнице Первоуральска умер пациент, рядом с ним в этот момент не было ни одного врача. Росздравнадзор, СКР и региональный минздрав проводят проверку.

Ранее в Интернете появился видеоролик, где мужчина ходит по пустым коридорам больницы в поисках врачей, потому что в его палате умер пациент. Росздравнадзор начал проверку.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проведет проверку больницы в городе Первоуральск, где пациент, по сообщениям СМИ, скончался в палате из-за неоказанной вовремя медицинской помощи", - говорится в сообщении на сайте федерального ведомства.

Как сообщает ТАСС, проверку организовал и минздрав Свердловской области. Ситуация находится под личным контролем министра Андрея Карлова. Уточняется, что с жалобами в адрес администрации больницы или Минздрав никто из родственников или автор съемки не обращались.

Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете по Свердловской области.

"Проводится комплекс необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств случившегося. Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза, принимаются меры к опросу медперсонала и руководства больницы, истребуется интересующая следствие документация о проводившемся лечении", - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение.

Областная газета Свердловской области

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