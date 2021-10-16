В Свердловской области коронавирусом заболели рекордные 583 человека

Масочный режим необходимо соблюдать. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 583 заболевших COVID-19. Регион четвёртый раз подряд обновляет суточный максимум.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 147 722 жителя. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 425 человек.Общее число выздоровевших достигло 135 332, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 38 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 6 973 человека.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+86), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского Артёмовского, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Камышловского района, Карпинска, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободок-Туринского района, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 575 заболевших коронавирусом, что было предыдцщим антирекордом.

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 22 октября можно здесь.