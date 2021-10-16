В России впервые из-за коронавируса за сутки умерло более 1000 человек

Масочный режим продолжает действовать в России. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 33 208 человек. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 958 384 случая заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 6 545 человек. В Свердловской области, которая находится на девятом месте в списке регионов, заболело 583 жителя.

Из больниц выписались уже 6 981 307 россиян, из которых 21 883 человека выздоровело за последние сутки. Коронавирус унёс рекордные 1 002 жизни. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 222 305 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 32 196 новых пациентов.