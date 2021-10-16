Коллективный иммунитет в Свердловской области составляет 39%

Данные будут обновляться ежедневно. Фото: с сайта стопкоронавирус.рф

На официальном российском сайте с информацией о коронавирусе запустили счётчик вакцинации. Также жители России могут оценить ситуацию с COVID-19 в своём регионе по тепловой карте.

Новые функции появились сегодня. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по коронавируса. Статистика будет обновляться ежедневно по трём новым категориям:

вакцинация первым компонентом,

полная вакцинация,

уровень коллективного иммунитета.

Также на сайте появилась тепловая карта России. При выборе своего региона, будет отображаться информация по вакцинации, действующим ограничениям и текущая статистика заболеваемости и смертности.

Свердловская область находится в тёмно-жёлтом секторе. Это значит, что в регионе выявляется 31-90 случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. населения за 7 суток. По данным с сайта, коллективный иммунитет в регине оценивается в 39%. Свердловская область не входит в число свободных от COVID-19 регионов. Она не проходит по 4 критериям из 5.

Напомним, сегодня в регионе было выявлено рекордное число заболевших - 583 человека. Россия побила сразу два суточных антирекорда - по числу заразившихся коронавирусом (33 208 человека) и по числу погибших (1 002 человека). Коллективный иммунитет в стране составляет 45%.

Фото: скрин с сайта