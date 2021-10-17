В России за сутки коронавирус выявили рекордного числа жителей

Многие носят маски не правильно. Фото: Алексей Кунилов

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 34 303 человека. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 7 992 687 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцию подхватили ещё 6 740 человек. В Свердловской области, которая находится на девятом месте в списке регионов, заболело 590 жителей.

Из больниц выписались уже 7 000 624 россиянина, из которых 18 717 человек выздоровело за последние сутки. Коронавирус унёс 997 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 229 312 человек.

Отметим, что днём ранее в России зарегистрировали 33 208 новых пациентов. Вчера впервые с начала пандемии за сутки умерло более 1000 человек.