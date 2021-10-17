В Свердловской области восьмой раз обновляется антирекорд по коронавирусу - заболело 590 человек

В регионе по-прежнему действует масочный режим. Фото: Алексей Кунилов

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 590 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 148 312 жителей. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 413 человек. Общее число выздоровевших достигло 135 745, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 37 случаев смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 7 010 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+125), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского Артёмовского, Артинского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 583 заболевших коронавирусом, что было предыдущим антирекордом. Всего за октябрь Свердловская область обновила суточный максимум уже восемь раз!

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 22 октября можно здесь.