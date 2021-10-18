Главврач первоуральской больницы, где идёт проверка из-за смерти пациента, ушёл на больничный

Сейчас в больнице идёт проверка из-за смерти пациента. Фото: Галина Соловьёва

Главный врач больницы в Первоуральске, где без оказания медицинской помощи умер пациент, ушёл на больничный. Назначен исполняющий обязанности.

Об этом корреспонденту "Областной газеты" рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

"Главврач Виктор Долгушин ушёл на больничный. На этот период исполняющим обязанности назначен Борис Мейлах (врач-хирург больницы. - Прим. "ОГ")", - сообщили в пресс-службе министерства. Ранее в Интернете распространилась информация о том, что Виктор Долгушин отстранён от должности.

Напомним, сейчас в больнице идёт проверка по информации о гибели пациента из-за не оказанной ему вовремя медицинской помощи. Проверку проводят федеральный Росздравнадзор, комиссия регионального минздрава и следственное управление СК России по Свердловской области.