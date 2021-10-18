Россия отменила "антиковидный" запрет на въезд родственников проживающих в стране иностранцев

Речь идёт о супругах, родителях, детях, родных братьях и сёстрах, дедушках, бабушках, внуках, усыновителях, усыновленных, опекунах и попечителях. Фото: Галина Соловьёва.

МИД РФ принял решение отменить "антиковидные" ограничения на въезд родственников иностранцев, которые проживают в России. Речь идёт о супругах, родителях, детях, родных братьях и сёстрах, дедушках, бабушках, внуках, усыновителях, усыновленных, опекунах и попечителях.

Как сообщается в telegram-канале министерства, родственники иностранцев смогут въехать в Россию при предъявлении документа, подтверждающее родство (свидетельство о рождении, браке, попечительство и прочее). При этом если между РФ и страной, откуда приехали иностранцы, нет соглашения о безвизовых поездках, приглашающий иностранец должен будет обратиться в МВД для оформления приглашения родственнику, которое будет являться основанием для выдачи обыкновенной частной визы.

Инициатором отмены "антиковидного" запрета для родственников иностранцев был МИД России. До внесения указанных изменений возможность въехать в РФ имели только члены семей российских граждан.

Напомним, в сентябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин упростил визовый режим для отдельных категорий граждан, включая близких родственников иностранных граждан. Помимо этого, кабмин исключил норму закона о необходимости иностранных гостей выезжать за пределы России для сохранения права на получение визы.