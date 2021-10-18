Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
18 октября 2021, 14:31

Россия отменила "антиковидный" запрет на въезд родственников проживающих в стране иностранцев

Мужчина в маске

Речь идёт о супругах, родителях, детях, родных братьях и сёстрах, дедушках, бабушках, внуках, усыновителях, усыновленных, опекунах и попечителях. Фото: Галина Соловьёва.

МИД РФ принял решение отменить "антиковидные" ограничения на въезд родственников иностранцев, которые проживают в России. Речь идёт о супругах, родителях, детях, родных братьях и сёстрах, дедушках, бабушках, внуках, усыновителях, усыновленных, опекунах и попечителях.

Как сообщается в telegram-канале министерства, родственники иностранцев смогут въехать в Россию при предъявлении документа, подтверждающее родство (свидетельство о рождении, браке, попечительство и прочее). При этом если между РФ и страной, откуда приехали иностранцы, нет соглашения о безвизовых поездках, приглашающий иностранец должен будет обратиться в МВД для оформления приглашения родственнику, которое будет являться основанием для выдачи обыкновенной частной визы.

Инициатором отмены "антиковидного" запрета для родственников иностранцев был МИД России. До внесения указанных изменений возможность въехать в РФ имели только члены семей российских граждан.

Напомним, в сентябре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин упростил визовый режим для отдельных категорий граждан, включая близких родственников иностранных граждан. Помимо этого, кабмин исключил норму закона о необходимости иностранных гостей выезжать за пределы России для сохранения права на получение визы.

Сюжет

Пандемия коронавируса
Рассказываем, как борются с коронавирусной инфекцией в других странах

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.10.2021, 14:57 / Общество
Погода не будет способствовать тушению торфяников в Екатеринбурге
18.10.2021, 14:47 / Спорт
Самбистки из Свердловской области завоевали четыре медали на первенстве мира в Греции
18.10.2021, 14:31 / Общество
Россия отменила "антиковидный" запрет на въезд родственников проживающих в стране иностранцев
18.10.2021, 13:42 / Общество
Свердловчанам напомнили о смертельном риске при употреблении нелегального алкоголя
18.10.2021, 13:35 / Общество
Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки