Более 3,5 тысячи заболевших выявлено в шести городах Свердловской области

К отметке в 3,5 тысячи инфицированных близки также Реж (3 488) и Красноуфимск и Красноуфимский район (3 328). Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в муниципалитетах Свердловской области. На шесть городов приходится 62% инфицированных COVID-19 c начала пандемии.

Там выявлено более 3,5 тысячи переболевших или болеющих коронавирусной инфекцией. Среди них:

Екатеринбург (60 847 ковид-пациентов за всё время),

Нижний Тагил (11 190),

Первоуральск (7 310),

Каменск-Уральский и Каменский район (4 985),

Ревда (4 886),

Берёзовский (3 548).

К отметке в 3,5 тысячи инфицированных близки также Реж (3 488) и Красноуфимск и Красноуфимский район (3 328).

Добавим, что накануне Свердловская область снова обновила рекорд по суточной заболеваемости - было выявлено 596 новых случаев. Общее числ переболевших или болеющих сегодня перевалит за 149 тысяч.

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