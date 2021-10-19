Более 3,5 тысячи заболевших выявлено в шести городах Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в муниципалитетах Свердловской области. На шесть городов приходится 62% инфицированных COVID-19 c начала пандемии.
Там выявлено более 3,5 тысячи переболевших или болеющих коронавирусной инфекцией. Среди них:
- Екатеринбург (60 847 ковид-пациентов за всё время),
- Нижний Тагил (11 190),
- Первоуральск (7 310),
- Каменск-Уральский и Каменский район (4 985),
- Ревда (4 886),
- Берёзовский (3 548).
К отметке в 3,5 тысячи инфицированных близки также Реж (3 488) и Красноуфимск и Красноуфимский район (3 328).
Добавим, что накануне Свердловская область снова обновила рекорд по суточной заболеваемости - было выявлено 596 новых случаев. Общее числ переболевших или болеющих сегодня перевалит за 149 тысяч.
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