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19 октября 2021, 10:20

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области выше эпидпорога на 97%

Лекарства

Профилактика очень важна. Фото: Галина Соловьёва

За прошедшую неделю в Свердловской области 46 442 человека заболели ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 97,1%.

Уровень прошлой недели заболеваемость превышает на 3,6%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Больше половины простудившихся – дети. Максимальный уровень заболеваемости зафиксирован среди детей3-6 лет, далее – дети 0-2 лет, на третьем месте дети 7–14 лет.

В Екатеринбурге с 11 по 17 октября зарегистрировали 23 793 случая заражения ОРВИ, это выше эпидпорога на 71,4% и выше уровня прошлой недели на 3,5%.

Неблагополучными по заболеваемости ОРВИ муниципалитетами являются: Кировградский ГО, ГО ЗАТО Свободный, Туринский ГО, Сысертский ГО

Напомним, в Свердловской области организовали ПЦР-тестирование больных ОРВИ и гриппом. Лабораторную диагностику поручено организовать в конкретных 15 больницах.

Областная газета Свердловской области

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