Замминистра здравоохранения Свердловской области рассказал, как оформить медотвод от вакцинации

Медотвод выдаётся только медицинскими организациями на основе медицинской документации. Фото: Галина Соловьёва

Замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов рассказал, как можно оформить медотвод от прививки от коронавируса. Отмечалось, что людей с медотводами не должны отстранять от работы, но их могут перевести на дистант.

Это обсуждалось на сегодняшнем заседании гордумы Екатеринбурга. Депутаты задавали вопросы спикерам из минздрава и Роспотребнадзора о введении QR-кодов в Свердловской области и мерах по стимуляции граждан к вакцинации.

Денис Демидов рассказал о двух видах медотвода - краткосрочном и длительном.

"Медицинский отвод основан на диспансерном наблюдении пациента. Краткосрочный медотвод выдаётся на период обострения заболевания и в течение двух недель после обострения. Затем пациент может проводить иммунопрофилактику. Второй – длительный медотвод. Он принимается решением иммунологической комиссии на основании диспансерного наблюдения за пациентом в больнице, где человек проходит лечение. Выдаётся он на основе медицинской документации, ставится печать медучреждения, и, возможно, подпись главврача", - рассказал замминистра здравоохранения области.

Начальник центрального екатеринбургского отдела Роспотребназдора Елена Потапкина уточнила, что такой документ выдаётся только медицинскими организациями.

"Если у сотрудника медицинский отвод от прививки от коронавируса, работодатель не должен отстранять его от работы. Наоборот, начальство должно создать безопасные условия труда, например, перевести подчинённого с медотводом на дистант", - сообщила Елена Потапкина.

Медицинский отвод – это временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями. Временные или короткие медотводы выдаются при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических болезней.

На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении в регионе системы допуска по QR-кодам. С 25 октября 2021 года QR-коды будет необходимо предъявлять при посещении: зданий и сооружений госорганов Свердловской области;

органов местного самоуправления муниципальных образований региона;

госучреждений и муниципальных учреждений Среднего Урала, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности указанных органов (включая сотрудников);

библиотек;

музеев;

выставочных центров;

объектов физкультуры и спорта (кроме профессиональных спортивных клубов и объектов спорта образовательных организаций). С 8 ноября QR-коды будут требовать с посетителей театров, концертных организаций, филармоний, кинотеатров и других организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, дворцов и домов культуры, салонов красоты, домов и баз отдыха, а также санаториев.

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