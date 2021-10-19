Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
19 октября 2021, 13:33

За сутки в Свердловской области выявили 594 случая COVID-19

Мужчина в маске

Суммарно в Свердловской области зарегистрировано 149 502 инфицированных ковидом пациента. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за минувшие 24 часа лабораторно подтверждено 594 случая заражения коронавирусной инфекцией. Суммарно в Свердловской области зарегистрировано 149 502 инфицированных ковидом пациента.

По выздоровлению из больниц региона было выписано 412 пациентов, переболевших коронавирусом. За всё время пандемии справиться с болезнью смогли 136 566 свердловчан. На сегодняшний день в больницах остаются 5 850 заражённых ковидом пациентов.

Число скончавшихся от болезни жителей Среднего Урала увеличилось за последние сутки на 39. Всего в регионе от последствий и осложнений, вызванных COVID-19, умерли 7 086 человек.

Напомним, вчера в Свердловской области был установлен суточный антирекорд по количеству новых заражённых - 596 человек. Максимум по суточной смертности от ковида в регионе составляет 46 летальных исходов.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.10.2021, 16:16 / Общество
Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни перед ноябрьскими праздниками
19.10.2021, 15:52 / Общество
Власти Санкт-Петербурга с 1 ноября вводят QR-коды для посещения общественных мест
19.10.2021, 15:23 / Общество
В Свердловской области зарегистрировали более 2000 ДТП с пешеходами
19.10.2021, 14:59 / Общество
Кабмин РФ выделит на выплаты семьям с детьми ещё 34 миллиарда рублей
19.10.2021, 14:47 / Спорт
Баскетболистка из "УГМК" Мария Вадеева стала послом Универсиады-2023 в Екатеринбурге