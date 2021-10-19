За сутки в Свердловской области выявили 594 случая COVID-19

Суммарно в Свердловской области зарегистрировано 149 502 инфицированных ковидом пациента. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале за минувшие 24 часа лабораторно подтверждено 594 случая заражения коронавирусной инфекцией. Суммарно в Свердловской области зарегистрировано 149 502 инфицированных ковидом пациента.

По выздоровлению из больниц региона было выписано 412 пациентов, переболевших коронавирусом. За всё время пандемии справиться с болезнью смогли 136 566 свердловчан. На сегодняшний день в больницах остаются 5 850 заражённых ковидом пациентов.

Число скончавшихся от болезни жителей Среднего Урала увеличилось за последние сутки на 39. Всего в регионе от последствий и осложнений, вызванных COVID-19, умерли 7 086 человек.

Напомним, вчера в Свердловской области был установлен суточный антирекорд по количеству новых заражённых - 596 человек. Максимум по суточной смертности от ковида в регионе составляет 46 летальных исходов.