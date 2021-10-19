В России зафиксировали 1 015 смертей пациентов с ковидом за сутки - это новый антирекорд

В общей сложности опасная инфекция унесла жизни уже 225 325 жителей России. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 33 740 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания ковидом в стране составляет 8 060 752.

По данным федерального оперштаба, в Москве за день COVID-19 подхватили 5 700 человек, в Санкт-Петербурге - 3 220 граждан, а в Свердловской области, которая располагается на 10-м месте в списке регионов с наибольшей суточной заболеваемостью, - 594 случая.

Инфекцию удалось побороть ещё 23 426 пациентам, а за всё время пандемии коронавирусом переболел 7 040 481 россиянин.

При этом число летальных исходов за день увеличилось на 1 015, что является новым антирекордом. В общей сложности опасная инфекция унесла жизни уже 225 325 жителей России.

Напомним, вчера был установлен новый антирекорд по суточной заболеваемости - врачи подтвердили 34 325 случаев заражения. Кроме того, от ковида скончались 998 человек.