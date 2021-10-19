В больницы Свердловской области передали 20 новых автомобилей скорой помощи

Машины поставят в несколько муниципалитетов области. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области пополнился автопарк скорой медицинской помощи. В регион поступили 20 новых машин.

Их отправят в больницы сельских поселений и малых городов. Закупка производилась в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Сегодня Правительство России оказывает максимальную поддержку медицинскому сообществу для борьбы с пандемией. 20 новых автомобилей скорой помощи – ощутимый вклад в улучшение материальной базы станций и отделений скорой помощи наших отдалённых территорий", – цитирует заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова департамент информполитики региона.

Все автомобили оснащены радиосвязью и навигационными спутниковыми системами ГЛОНАСС и GPS, дефибрилляторами для взрослых и детей, электрокардиографами с системой передачи данных на отдалённый кардиопульт, есть аппараты ИВЛ, пульсоксиметры и весь необходимый набор для оказания экстренной медицинской помощи.

Новые машины отправятся в Невьянск, Кировград, Нижние Серги, Качканар, Красноуральск, Байкалово, Верхнюю и Нижнюю Салду, Пышму, Ивдель, Слободо-Туринский район, Серов, Ревду, Артёмовский, Кушву, Новую Лялю, Тавду, Краснотурьинск, Тугулым.

Напомним, в январе этого года на станции скорой медицинской помощи Каменска-Уральского, Первоуральска и Нижнего Тагила поступил 71 новый автомобиль.