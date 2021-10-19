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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 октября 2021, 14:07

В Екатеринбурге обсуждают проведение лотереи среди привившихся от коронавируса

Денис Демидов в гордуме Екатеринбурга

В столице Урала вакцинацию проводят в 18 медучреждениях, а также во временных пунктах в ТЦ. Фото: трансляция с заседания гордумы Екатеринбурга

На заседании гордумы Екатеринбурга сегодня обсудили проведение лотереи среди привившихся от коронавируса. Вопросы по организации такого метода поощрения горожан прорабатываются с Фондом святой Екатерины.

С предложением выступили комиссия гордумы по здравоохранению и её представитель, депутат Алексей Вихарев. Народный избранник предложил сделать лотерею не такой дрогой, как в Москве, но масштабной.

Добавим, что на сегодняшнем заседании депутаты обсуждали введение QR-кодов в Свердловской области и мерах по стимуляции граждан к вакцинации. В качестве спикера был приглашён замминистра здравоохранения Денис Демидов. Он сообщил, что в Екатеринбург на 18 октября поступило 623 012 доз вакцин от коронавируса. Из них 50 247 - "Спутник V".

"Привито от коронавируса 518 267 человек. Двумя компонентами привиты более 480 тысяч человек, более 15 тысяч привиты повторно. Охват вакцинацией 31,9% взрослого населения, - отметил Денис Демидов.

Он также рассказал, как оформить медотвод от вакцинации.

В Екатеринбурге болеют или переболели коронавирусом, по официальным данным, 60 974 человека.

Напомним, что лотереи среди вакцинированных уже проводились в разных российских городах. Например, в Москве разыгрывают квартиры, а в Нижнем Тагиле - билеты в городские учреждения культуры и спорта.

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