Власти Санкт-Петербурга с 1 ноября вводят QR-коды для посещения общественных мест

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ужесточении антиковидных ограничений в городе. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ужесточении антиковидных ограничений в городе. С 1 ноября массовые мероприятия и общественные места можно будет посетить только при предъявлении QR-кода.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Петербурга, с 1 ноября попасть на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек жители города старше 18 лет смогут только при наличии QR-кода о полном курсе вакцинации от ковида, либо о перенесённом заболевании. С этой же даты организациям рекомендуется перевести на дистант сотрудников старше 60 лет, количество массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек, а организованным детским группам запретят посещать театры, цирки, концертные залы, музеи, выставки и кинотеатры.

Через месяц, 1 декабря, доступ по QR-кодам также введут в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. Кроме того, аналогичная мера будет распространяться на организации общепита, магазины розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов), а также дома отдыха.

Напомним, что за минувшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3 220 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.

К слову, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении в регионе системы допуска по QR-кодам 13 октября. Этот документ также ограничивает число посетителей на спортивных объектах и культурных площадках.

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