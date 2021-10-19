Михаил Мурашко сообщил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что заболеваемость COVID-19 среди детей взросла. Фото: пресс-служба Кремля.

В России выросла заболеваемость коронавируса среди несовершеннолетних. При этом у половины заражённых детей выражены клинические симптомы.

Как пишет ТАСС, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил, что заболеваемость COVID-19 среди детей взросла. Это привело к росту нагрузки на педиатрическую службу.

"Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость и детей до 18 лет, около половины [случаев] протекает с клиническими проявлениями, выраженными", - заявил глава Минздрава.

Напомним, в Екатеринбурге 136 классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. А 1 октября главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации.

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