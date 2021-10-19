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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 октября 2021, 19:26

Михаил Мишустин выделил на выплаты медработникам, борющимся с COVID-19, ещё 68 миллиардов

Врач

Выделяемая сумма предназначена для выплат медработникам до конца 2021 года. Фото: Галина Соловьёва.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выплаты медицинским работникам, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами. На эти цели будет направлено 68,6 млрд рублей.

В пресс-службе кабмина напоминают, что такие выплаты полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям машин скорой помощи, которые контактируют с заражёнными. Деньги будут выделены из резервного фонда Правительства.

Выделяемая сумма предназначена для выплат медработникам до конца 2021 года.

"Прошу Министерство здравоохранения проследить, чтобы в каждом регионе эти средства поступали своевременно и в полном объёме", - поручил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Помимо этого кабмин также выделит 482,9 млн рублей на поддержку медиков, работающих в учреждениях МЧС, Росгвардии, Минобороны и других силовых структур.

Напомним, в конце августа Правительство выделило 7,8 млрд рублей на выплаты российским медработникам, участвующим в вакцинации населения от коронавирусной инфекции. 

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