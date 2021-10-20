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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 октября 2021, 09:15

На Среднем Урале почти 150 тысяч случаев коронавируса: статистика по городам

Люди в масках

Всего на Среднем Урале зафиксировано 149 502 инфицированных ковидом человека. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале обновилась статистка заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитетах. За всё время пандемии в Свердловской области зарегистрировано уже почти 150 тысяч случаев заражения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, лидером по числу выявленных случаев COVID-19 остаётся Екатеринбург - там зафиксировано уже 60 974 инфицированных. Далее идут Нижний Тагил с 11 344 заболевшими, Первоуральск с 7 324 случаями ковида, Каменск-Уральский и Каменский район с 5 002 случаями и Ревда с 4 891 случаем.

Также в десятку муниципалитетов с наибольшим числом заражённых попали:

  • Берёзовский (3 573);
  • Реж (3 512);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (3 346);
  • Камышлов и Камышловский район (2 988);
  • Верхняя Пышма (2 475).

Всего на Среднем Урале зафиксировано 149 502 инфицированных ковидом человека. Отметим, что 594 из них были подтверждены сутками ранее.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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