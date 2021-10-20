На Среднем Урале почти 150 тысяч случаев коронавируса: статистика по городам

На Среднем Урале обновилась статистка заболеваемости коронавирусной инфекцией в муниципалитетах. За всё время пандемии в Свердловской области зарегистрировано уже почти 150 тысяч случаев заражения.
По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, лидером по числу выявленных случаев COVID-19 остаётся Екатеринбург - там зафиксировано уже 60 974 инфицированных. Далее идут Нижний Тагил с 11 344 заболевшими, Первоуральск с 7 324 случаями ковида, Каменск-Уральский и Каменский район с 5 002 случаями и Ревда с 4 891 случаем.
Также в десятку муниципалитетов с наибольшим числом заражённых попали:
- Берёзовский (3 573);
- Реж (3 512);
- Красноуфимск и Красноуфимский район (3 346);
- Камышлов и Камышловский район (2 988);
- Верхняя Пышма (2 475).
Всего на Среднем Урале зафиксировано 149 502 инфицированных ковидом человека. Отметим, что 594 из них были подтверждены сутками ранее.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале