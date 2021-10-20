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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 октября 2021, 11:30

Перинатальный центр в Екатеринбурге ввёл QR-коды

Беременная девушка дома

Пациентке будет достаточно открыть личный кабинет в приложении "АИСТ СМАРТ" и предъявить для сканирования QR-код и паспорт. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбургском клиническом перинатальном центре начали принимать беременных по QR-кодам. Это пока не связано с вакцинацией от коронавируса. Специальный метод идентификации просто заменит традиционную обменную карту.

Пациентке будет достаточно открыть личный кабинет в приложении "АИСТ СМАРТ" и предъявить для сканирования QR-код и паспорт. В перинатальном центре уже появились сканеры, их подключили к базе данных беременных женщин Свердловской области.

QR-код можно распечатать и носить с собой. В случае непредвиденных обстоятельств, например, госпитализации с нарушением сознания, разрядки телефона, утраты/отсутствия обменной карты, код можно предъявить для идентификации.

"При посещении врача или госпитализации теперь медицинский работник ЕКПЦ с помощью сканера получает доступ к электронной медицинской карте беременной, а затем, например, по паспорту, подтверждает личность пациента. Также QR-кодирование медицинской документации важно при работе с гражданами с часто повторяющимися фамилиями и иностранными гражданами", - пояснили в пресс-службе медучреждения.

Напомним, что приложение "АИСТ СМАРТ" оснащён сервисом уведомлений, чат-ботом и электронным дневником самоконтроля с автоматическим распознаванием отклонений, а также уведомлением медицинской организации в режиме 24/7. За беременными наблюдают с момента постановки на диспансерный учет или первичного обращения в стационар и до 42 дней после родов. С конца прошлого года сервис также контролирует состояние беременных с COVID-19.

Добавим, что свердловские власти вводят также в регионе системы допуска по QR-кодам из-за коронавируса. Уже с 25 октября QR-коды необходимо будет предъявлять при посещении ряда учреждений. Больниц это пока не касается. Ранее "Облгазета" писала, что беременных начали прививать от ковида в регионе.

Областная газета Свердловской области

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