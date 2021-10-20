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20 октября 2021, 11:03

Сергей Безруков заразился коронавирусом

Сергей Безруков заразился коронавирусом

Актёр заявил, что переносит COVID-19 в лёгкой форме. Фото: Instagram Сергея Безрукова

Актёр Сергей Безруков сообщил, что заразился коронавирусом. Он опубликовал в соцсетях снимок из больничной палаты, где он лежит и перечитывает "Приключения Эраста Фандорина".

Безруков заявил, что переносит COVID-19 в лёгкой форме. Ближайшие спектакли с его участием будут перенесены на другие даты.

"Ну… вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного… не переживайте, всё под контролем, переношу легко… но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать… в данном случае ПЕРЕЧИТАТЬ. Всем здоровья!" - написал актёр в своём Instagram.

Напомним, что за минувшие сутки в России зафиксировали 1 015 смертей пациентов с ковидом за сутки - это новый антирекорд. Зарегистрировали 33 740 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заболевания ковидом в стране составляет 8 060 752. За последнее время коронавирус перенесли уже множество общественных и культурных деятелей, а также политиков.

Накануне вице-премьер РФ, глава оперштаба Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни перед ноябрьскими праздниками.

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Областная газета Свердловской области

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Сергей Безруков заразился коронавирусом