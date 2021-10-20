В больницу Екатеринбурга поступило новое оборудование для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В ЦГКБ №3 Екатеринбурга поступил комплекс для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ. Фото: пресс-служба больницы

В ЦГКБ №3 Екатеринбурга появилось новое оборудование - комплекс для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ (стресс-система). Комплекс даёт возможность выявления скрытые, бессимптомные формы сердечно-сосудистых заболеваний.

Комплекс поступил в рамках программы "Модернизация первичного звена". Он позволит не только исследовать нарушения ритма сердца при нагрузке, но и диагностировать сердечную и лёгочную недостаточность, оценить толерантность к физической нагрузке.

Заведующий отделением Функциональной диагностики ЦГКБ №3 Артём Морозов отмечает, что не всегда на основании симптомов и традиционных методов исследования, при подозрении на наличие заболевания ССС можно сразу установить точный диагноз и назначить лечение.

"Одной из таких тест-систем является комплекс для нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ. Суть метода заключается в регистрации ЭКГ в состоянии покоя до проведения исследования", - рассказывает Артем Морозов.

Как сообщает пресс-служба больницы, с помощью нового оборудования можно уточнить, к примеру, наличие ишемической болезни сердца при бессимптомном течении. Также по степени выраженности одышки, возникающей при нагрузке, комплекс позволит диагностировать степень нарушения сократительной функции миокарда при различных сердечных заболеваниях.

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