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Общество / Здравоохранение и здоровье
20 октября 2021, 13:59

В России за сутки снова скончалось рекордное число россиян с ковидом

Врач спускается по лестнице

Всего скончались 226,3 тысячи жителей страны. Фото: Павел Ворожцов

За сутки в России выявили 34 073 случая заражения коронавирусом. Скончались ещё 1 028 человек. Это рекордное число с начала пандемии. Общее число инфицированных с начала пандемии россиян составляет 8 094 825.

В Москве за последние сутки в официальную статистику попали 5 847 человек. Свердловская область с рекордными 603 случаями коронавируса занимает десятую строчку.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время более 7 миллионов россиян. Скончались 226,3 тысячи жителей страны, в том числе 1 028 - за последние сутки. До этого рекорд по смертности в стране фиксировали накануне - 1015 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 202,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 512 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаётся 1 738 781 человек.

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