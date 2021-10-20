Ведомства Свердловской области не могут разобраться, кто будет отвечать за проверку QR-кодов

Фото: Павел Ворожцов.

Уже на следующей неделе, 25 октября, в госучреждениях на Среднем Урале начинает действовать система с допуском по QR-кодам. Проблема в том, что ни у жителей Свердловской области, ни у региональных ведомств до сих пор нет понимания, кто будет отвечать за проверку QR-кодов и как власти будут бороться с фейковыми справками, информация о которых распространяется в соцсетях.

В указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева под номером 598-УГ не прописано, кто станет следить за тем, как у посетителей учреждений будут проверяться QR-коды, свидетельствующие о вакцинации или о перенесённой болезни. Сказано лишь, что установлением пунктов контроля и проверкой кодов должны озаботиться собственники или законные владельцы зданий.

Отвечая на вопросы свердловчан в Instagram, Евгений Куйвашев сказал следующее: "За соблюдением этих правил будут следить Роспотребнадзор и специальные контрольные группы, те же, что следят за масочным режимом. В противном случае - штраф".

"Областная газета" обратилась в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, чтобы уточнить, кто будет следить за достоверностью предъявляемых QR-кодов и как будет организована борьба с поддельными справками. Пресс-секретарь Наталья Лукьянцева сказала, что все вопросы, связанные с антиковидными ограничениями, находятся в ведении регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, а специалисты Роспотребнадзора не могут быть ответственными за проверку достоверности QR-кодов.

Далее мы, следуя совету, обратились в региональный оперштаб. На вопросы "Как планируется бороться с поддельными QR-кодами?" и "Кто будет отвечать за подделки?" в оперштабе ответили, что штаб "не наделён надзорными полномочиями" и попросили обратиться по этим вопросам в правоохранительные органы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с "Областной газетой" напомнил, кто отвечает за "антиковидные" меры в регионе, включая борьбу с поддельными QR-кодами и справками.

"На Среднем Урале есть две структуры, отвечающие за все вопросы, связанные с коронавирусом - это Роспотребнадзор и региональный оперштаб. У нас не было никаких указаний на счёт поддельных справок", - сказал полковник Горелых.

Ранее "Областная газета" уже пыталась разобраться в данном вопросе, но что неделю назад, что сейчас ясности в том, кто же будет следить за достоверностью QR-кодов и организацией пропускных пунктов в учреждениях, крайне мало. "ОГ" будет и дальше следить за ситуацией.

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