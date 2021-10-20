Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября

Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства по вопросу предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства по вопросу предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Глава государства поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября.

"Я поддерживаю то, что предложила Татьяна Алексеевна. Может быть даже нерабочие дни можно будет продлить. В регионах, где заболеваемость особенно высокая, нерабочие дни могут быть введены раньше, например, с 23 октября", - сказал Владимир Путин.

Глава государства также обратился к главам субъектов РФ с просьбой не занижать статистику по ковиду, а также расширять тестирование на короанвирус.

Напомним, с инициативой о введении выходных дней на период с 30 октября по 7 ноября Татьяна Голикова выступила 19 октября. Также она предложила работодателям перевести непривитых работников старше 60 лет на дистант на весь месяц. Гражданам, планирующим поставить прививку, по её мнению, необходимо давать два выходных дня. В тот же день предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Такие меры связаны с ростом заболеваемости коронавирусом в стране и ростом смертности. Сегодня Россия вновь обновила антирекорд по смертности - зафиксировано 1 028 летальных исходов за сутки среди пациентов с COVID-19.

Напомним, что вся страна должна отдыхать с 4 по 7 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

Ранее нерабочий период в России вводился между майскими праздниками - часть россиян отдыхала с 1 по 10 мая включительно. При этом органы власти и многие организации оставляли некоторых служащих и работников на местах для обеспечения функционирования этих органов и организаций.

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