Введение QR-кодов: первая прививка не снимает ограничений

Те, кто привьются на этой неделе первым компонентом вакцины, уже не успеют получить QR-код к 25 октября. Фото: Павел Ворожцов

Свердловчане, сделавшие только одну прививку, не смогут получить QR-код для пропуска в здания госучреждений. Таким образом, ограничения по COVID-19 на них будут распространяться, таких сотрудников могут отстранить от работы вместе с непривитыми гражданами или перевести на дистант.

"QR- код появится после завершённого курса вакцинации. Это касается таких двухкомпонентных вакцин, как: "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВакКорона". И не касается вакцины "Спутник Лайт". Решать вопросы с отстранением от работы должен работодатель", - уточнила в разговоре с корреспондентом "Областной газеты" специалист по связям с общественностью ГАУЗ СО ЦГКБ №3 г. Екатеринбург Екатерина Макашина.

Такой же ответ "ОГ" предоставили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, уточнив, что ситуация с QR-кодами в регионе находится не в их ведении. Интервал между первой и второй прививками составляет не менее 14-21 дня. Те, кто привьются на этой неделе первым компонентом вакцины, уже не успеют получить QR-код к 25 октября.

Напомним, что именно с этой даты, согласно указу губернатора, в госучреждениях на Среднем Урале начинает действовать система с допуском по QR-кодам. На данный момент, в департаменте информполитики Свердловской области и в медучреждениях отчитались о вакцинации 40,3% взрослого населения. Полный курс вакцинации прошли 1,26 миллиона свердловчан. Исходя из этих цифр QR-коды, которые вводятся с 25 октября, должны быть не менее чем у 29% привитых граждан. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 1,37 миллиона свердловчан.

Накануне на заседании гордумы Екатеринбурга депутаты обсуждали ситуацию с введением QR-кодов в Свердловской области и мерах по стимуляции граждан к вакцинации. Отмечалось, что непривитых граждан, как и граждан с медотводами, работодатель может перевести на дистант. "Если у сотрудника медицинский отвод от прививки от коронавируса, работодатель не должен отстранять его от работы. Наоборот, начальство должно создать безопасные условия труда, например, перевести подчинённого с медотводом на дистант", - сообщила начальник центрального екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина.

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