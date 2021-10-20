Портал Стоп.Коронавирус.РФ вместо губернатора решил, что в Свердловской области с 8 ноября вводятся QR-коды для посещения заведений общепита и ТЦ

Торговые центры по-прежнему свободны для посещениями всеми, как и точки общепита. Фото: Павел Ворожцов

На портале Стоп.коронавирус.РФ появилась информация о том, что с 8 ноября 2021 года посещение заведений общепита и торговых центров в Свердловской области будет только с QR-кодом. При этом в указе губернатора №598-УГ об этом нет ни слова: QR-коды в заведениях общепита и торговых центрах в нашем регионе не ввели.

Журналист «Облгазеты» изучила информацию о действующих ограничительных мерах во всех регионах России на портале Стоп.коронавирус.РФ и обнаружила любопытную деталь: в действующих ограничениях в Свердловской области указано, что с 8 ноября на посещение заведений общепита и ТЦ в нашем регионе вводятся QR-кодом. Однако в действующем указе губернатора об этом нет ни слова: с 8 ноября QR-код привитого или переболевшего коронавирусом потребуется только при посещении театров, концертных организаций, филармоний, кинотеатров (кинозалов) и иных организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов, дворцов и домов культуры, салонов красоты, баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев).

Кто именно передаёт информацию на этот портал и кто там за неё отвечает – неизвестно. Но такая нестыковка вызывает логичный вопрос – насколько достоверна на этом портале вся остальная информация, которая включает в себя и число новых заболевших и число привитых в каждом регионе?

Отметим, что недавно на портале Стоп.коронавирус.РФ появился раздел «Соответствие критериям региона свободного от COVID-19». Если верить этой информации, то по состоянию на 11 октября наш регион не соответствует по четырём из пяти заявленных критериев: заболеваемость в нашем регионе более 30 случаев на 100 тыс. населения; уровень коллективного иммунитета менее 80 процентов; занятость коек с ИВЛ более 0,1 на 100 тыс. населения; загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 более 30 процентов от норматива. единственный критерий, по которому мы соответствуем – охват тестированием не менее 200 на 100 тыс. населения.

Отметим, что независимые юристы подвергают резкой критике ситуацию с QR-кодами в Свердловской области.

Вот такая информация по-прежнему размещена на портале. Фото: скрин с портала Стоп.Коронавирус.РФ.