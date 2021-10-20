Президент России подписал указ о введении нерабочих дней в октябре - ноябре

Текст указа опубликован на сайте Кремля. Фото: Владимир Мартьянов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении на территории всей страны нерабочих дней в конце октября - начале ноября. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня, 20 октября.

Текст указа опубликован на сайте Кремля.

"Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Высшие должностные лица субъектов РФ с учётом положений настоящего указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 в регионе, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 года и (или) продлить их после 7 ноября 2021 года с сохранением заработной платы", - говорится в документе.

Правительству России поручено определить режим работы федеральных учреждений здравоохранения и культуры в период с 30 октября по 7 ноября. Аналогичное поручение получили губернаторы регионов. Органы публичной власти, иные органы и организации должны определить численность работников в нерабочие дни.

Кроме того, кабмин РФ должен будет предусмотреть меры поддержки субъектам малого и среднего бизнеса и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, которые в период распространения ковида пострадали сильнее всего.

Напомним, с инициативой о введении выходных дней на период с 30 октября по 7 ноября Татьяна Голикова выступила 19 октября. Также она предложила работодателям перевести непривитых работников старше 60 лет на дистант на весь месяц. Гражданам, планирующим поставить прививку, по её мнению, необходимо давать два выходных дня. В тот же день предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 20 октября во время совещания с членами Правительства РФ Владимир Путин поддержал эти предложения.

Такие меры связаны с ростом заболеваемости коронавирусом в стране и ростом смертности. Сегодня Россия вновь обновила антирекорд по смертности - зафиксировано 1 028 летальных исходов за сутки среди пациентов с COVID-19.