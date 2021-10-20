Свердловские власти пока не намерены вводить нерабочие дни с 23 октября

Введение нерабочих дней до 30 октября на Среднем Урале пока не рассматривается, но ситуация может измениться. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Свердловской области пока не планируют вводить нерабочие дни с 23 октября. Поправки в действующий в регионе "антиковидный" режим будут приниматься только после консультаций со специалистами и федеральными органами.

Введение нерабочих дней до 30 октября на Среднем Урале пока не рассматривается, но ситуация может измениться.

"Вопрос обеспечения эпидбезопасности, сохранения здоровья и жизни жителей был и остаётся приоритетом областных властей. Региональным оперативным штабом ранее был принят ряд дополнительных мер, направленных на снижение рисков, связанных с эпидемией. Это и введение QR-кодов для посещения отдельных учреждений со следующей недели, и решение главного государственного санитарного врача об обязательной вакцинации для представителей ряда профессий", - сообщили "Областной газете" в департаменте информполитики Свердловской области.

Отмечается, что любые изменения в действующий на Среднем Урале особый режим потребуют "тщательной проработки и консультаций со специалистами".

Напомним, с инициативой о введении выходных дней на период с 30 октября по 7 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила 19 октября. Также она предложила работодателям перевести невакцинированных работников старше 60 лет на дистант на весь месяц. Гражданам, планирующим поставить прививку, по её мнению, необходимо давать два выходных дня. В тот же день предложение поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

20 октября во время совещания с членами Правительства Президент России Владимир Путин поддержал эти предложения, а чуть позже подписал соответствующий указ.

Такие меры связаны с ростом заболеваемости коронавирусом в стране и ростом смертности. Сегодня Россия вновь обновила антирекорд по смертности - зафиксировано 1 028 летальных исходов за сутки среди пациентов с COVID-19.