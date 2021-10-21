В Минпромторге рассказали, какие предприятия будут работать в нерабочие дни

Работу продолжат компании, задействованные в выпуске и поставках антиковидной продукции. Фото: Галина Соловьёва

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что предприятия должны продолжить работу в дни, объявленные Президентом нерабочими. Речь идёт о системообразующих организациях, продуктовом ретейле, производствах непрерывного цикла, а также компаниях, задействованных в выпуске и поставках антиковидной продукции.

"Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости", - приводит "РИА Новости" слова министра.

Напомним, что 20 октября во время совещания с членами Правительства Президент России Владимир Путин поддержал предложения вице-премьера Татьяны Голиковой и подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября. Такие меры связаны с ростом заболеваемости коронавирусом в стране и ростом смертности. В Указе Президента говорится, что губернаторы должны определить режим работы организаций культуры и здравоохранения, органы публичной власти и иные организации - численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование этих органов и организаций.

Регионы также могут в зависимости от эпидситуации вводить нерабочие дни с 23 октября, а также продлевать этот период после 7 ноября. Свердловские власти накануне сообщили, что пока не намерены вводить нерабочие дни с 23 октября.