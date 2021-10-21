Нерабочие дни в Свердловской области будут длиться с 30 октября по 7 ноября

И. о. губернатора заявил о необходимости усилить уже действующие меры по предупреждению распространения COVID-19 - это масочный режим и социальное дистанцирование. Фото: Галина Соловьёва.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков провёл 21 октября заседание регионального правительства, где обсуждались вопросы реализации поручений Президента РФ по борьбе с коронавирусом. Было решено, что нерабочие дни на Среднем Урале установят с 30 октября по 7 ноября.

Напомним, что 20 октября во время совещания с членами правительства Президент России Владимир Путин поддержал предложения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по введению на территории всей страны нерабочих дней, а чуть позже подписал соответствующий указ.

"Губернатор Евгений Куйвашев поручил проработать базу для реализации всех мер, принятых в стране из-за коронавируса. Прошу руководителей органов исполнительной власти и глав муниципалитетов подготовиться к этому периоду. Необходимо оперативно определить количество государственных и муниципальных служащих для обеспечения функционирования органов власти и систем жизнеобеспечения в территориях", - сказал Алексей Шмыков на заседании кабмина.

Он также поручил оеспечить реализацию в регионе мер поддержки предпринимательства для сохранения трудовых коллективов. Речь идёт о единовременных грантах на каждого работника и льготных кредитах.

И. о. губернатора заявил о необходимости усилить уже действующие меры по предупреждению распространения COVID-19 - это масочный режим и социальное дистанцирование. Кроме того, он призвал нарастить темпы вакцинации и тестирования населения.

"В связи с началом действия системы QR-кодов для посещения жителями региона ряда организаций и учреждений - контролировать техническую готовность объектов к внедрению новых требований, обеспеченность соответствующим оборудованием и подготовку персонала", - передаёт слова Алексея Шмыкова департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, что система с допуском по QR-кодам в госучреждения на Среднем Урале начинает действовать уже на следующей неделе, 25 октября.

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